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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Vali Aydın Baruş: - "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:27:08 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

- Vali Baruş'tan açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Hekimhan merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri, mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi, ekiplerimizin araştırması sürüyor." dedi.


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