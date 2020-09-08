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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:14:18 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.39'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

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