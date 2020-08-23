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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle kentte olumsuzluk yaşanmadı GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:39:50 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre, deprem nedeniyle kentte herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı da gelmediği öğrenildi.

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