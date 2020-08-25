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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

YARALI SAYISI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 04:34:20 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Muallimköy mevkisinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul'a gidiş yönünde şoförü henüz tespit edilemeyen kamyon ile B.Ç. idaresindeki 34 BP 748 plakalı otomobil ve A.A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 BP 748 plakalı otomobilde bulunan A.Ç, G.Y. ve A.Ç. hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A. ile bu araçlarda bulunan E.Z.Ç. ve T.A.A. da yaralandı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.

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