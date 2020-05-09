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Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika yangını

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-09 08:12:35 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.



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