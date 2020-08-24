  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: - "Yangından etkilenen kimse bulunmamaktadır" YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:49:08 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de çıkan orman yangını söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Halıdere mevkisindeki zeytin ağaçlarının da bulunduğu ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ile Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

- "Ekipler, yangına hızla müdahale etti"

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, gazetecilere, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına hızla müdahale ettiğini belirterek, bu sırada Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı ile de irtibata geçtiklerini söyledi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığına bağlı bir helikopterin de yangına müdahale ettiğini dile getiren Sezer, "Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının kuvvetli olduğu alanı 5, etkilenen alanı ise 20 dönüm olarak ifade edebiliriz. Yangından etkilenen kimse bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!
Gündem

Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!

Giresun’daki el felaketi dolayısıyla bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin Çorum'da kaza yaptığı öğrenil..
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı