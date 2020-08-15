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GÜNCELLEME - Kazdağlarında orman yangını

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-15 02:11:07 -
GÜNCELLEME - Kazdağlarında orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde sahibinin 2 hafta önce vefat ettiği belirlenen bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ormana sıçraması üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ile çok sayıda personel sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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