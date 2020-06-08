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GÜNCELLEME - Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:37:09 -
GÜNCELLEME - Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi öldü.

Serdar Ç. (50) ile yaşı küçük olduğu için kendi adına aldığı telefon hattını verdiği A.B. (16), Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıcak Sokak'ta fatura borçlarının ödemediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Serdar Ç'yi bıçakla kalbinden yaraladı.

Ağır yaralanan Serdar Ç, 112 Acil Sağlık ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Serdar Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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