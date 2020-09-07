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Aktüel GÜNCELLEME - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyet müdürlüğüne götürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyet müdürlüğüne götürüldü

AİLENİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-07 22:12:08 -
GÜNCELLEME - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyet müdürlüğüne götürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası, oturma eylemi yapmak isteyince ifadelerine başvurulmak üzere polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kentte 5 Ocak'ta kaybolan ve 247 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve kız kardeşi Aygül Doku, olaya ilişkin Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Anne Bedriye Doku, basın açıklamasında, kızının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "Kızımı istiyorum." dedi.

Abla Aygül Doku da kız kardeşinin akıbetini merak ettiklerini, bir an önce olayın açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasının ardından olay yerinden ayrılmayarak oturma eylemi yapmak istedikleri belirtilen Bedriye ve Aygül Doku, cumhuriyet savcılığının talimatıyla ifadesine başvurulmak üzere polislerce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bedriye ve Aygül Doku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

- Anne Bedriye ve abla Aygül Doku serbest bırakıldı

Anne Bedriye ve abla Aygül Doku, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri öncesi Tunceli Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İfadeleri alınan anne ve abla Doku'nun serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun aramalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.


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