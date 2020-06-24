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GÜNCELLEME - Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:27:50 -
GÜNCELLEME - Karaman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dere köyü yakınlarında 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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