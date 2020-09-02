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Aktüel GÜNCELLEME - Kandıra'da devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kandıra'da devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:16:00 -
GÜNCELLEME - Kandıra'da devriye görevi yapan polis ekibine saldıran 4 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devriye görevi yapan polis ekibine saldırdığı gerekçesiyle ikamet ettikleri mahalleye düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde devriye görevi sırasında 2 polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişinin saldırısına uğradı.

Darbedilen polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralanan polisler, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, mahalleye operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, biri cezaevinden yakın zamanda tahliye edildiği öğrenilen aynı aileden 4 şüpheli yakalandı.

Olay anında alkollü oldukları belirlenen S.O, R.O, S.O. ve İ.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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