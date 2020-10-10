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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün başlayan yangın kısmen kontrol altına alınırken, Yeşilova Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınları başladı DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:52:32 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana'dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı bildirildi.

Öte yandan Yeşilova Mahallesi kırsalındaki bazı noktalarda da orman yangınlarının başladığı öğrenildi.

Onikişubat Orman İşletme Şefi Mustafa Kavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin cansiperane çalıştığını söyledi.

Çevre illerden bölgeye arazözler gönderildiğini, 35 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirten Kavak, şunları kaydetti:

"Kuzey cephesini tamamen kontrol altına aldık. Doğu cephesini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Batı cephesini kısmen kontrol altına almaya çalıştık. Güney cephesinde de arkadaşlarımız konuşlandılar. O bölgede yerleşim yerleri var. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz."

Vatandaşlardan Ramazan Purtaş da haber alır almaz yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için kent merkezinden yardıma geldiklerini anlattı.

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