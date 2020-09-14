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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis yaşamını yitirdi
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis yaşamını yitirdi

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:01:01 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti.

Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı otomobil, Kartalkaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya'ya (35) çarptı.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet T. tutuklandı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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