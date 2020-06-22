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GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:46:14 -
GÜNCELLEME - İzmir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde sahte içki imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen 3 ayrı adreste ve bir araçta yapılan aramada, 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte votkanın yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan A.A, F.A, M.A.E. ve M.N.L. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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