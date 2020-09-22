GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Ayrıca yangınla ilgili M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.