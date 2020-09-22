  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-22 02:05:37 -
GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Ayrıca yangınla ilgili M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüz..
Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca fırtınalı yılları anlattı... Ayık gezmeyen adamlar bu ülkeyi yönetti!
Gündem

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca fırtınalı yılları anlattı... Ayık gezmeyen adamlar bu ülkeyi yönetti!

12 Eylül’ün zorlu sürecini yaşayan hukukçu ve ilim adamı Prof. Dr. M. Cevat Akşit, Türkiye’nin din ve ahlak gelişimini, hayatından kesitler ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı