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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:56:05 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Suriyeli çocukları zorla dilendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin çalışma kapsamında Sultangazi'de gözaltına aldığı Suriyeli 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 13'ünü tutuklarken, 5'ini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

- Operasyon hakkında

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sultangazi'de 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyip, Suriyeli 24 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Dilendirilen 68 mağdur çocuk kurtarılırken, adreslerde yapılan aramada 250 bin lira, 100 dolar, 228,500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirilmişti.

Zanlıların, çocukları ailelerinden "kiralayarak" Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri, bazı adreslerde zorla tutarak kent genelinde dilendirdikleri belirlenmişti.


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