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Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Yangın havadan ve karadan sürdürülen müdahalelerle söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:17:47 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Aydos Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesine helikopter de havadan destek verdi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına yardımcı olduğu yangını soğutma çalışmaları sürüyor.


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