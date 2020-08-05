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Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:30:41 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.


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