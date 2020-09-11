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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 13'ü sivil 44 şüpheliden 22'si yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:17:41 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13'ü sivil 44 kişiden 22’si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 22'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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