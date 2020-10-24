GÜNCELLEME - Isparta'da bir evde yanmış erkek cesedi bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Senirkent ilçesinde eski eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edildi.

Ramazan Yılmaz'dan (45) haber alamayan Antalya'daki oğlu, babasının yaşadığı Akkeçili köyündeki evine geldi.

Annesi Emel G'nin (40) gösterdiği yerde babasının yanmış cesediyle karşılaşan oğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, Yılmaz'ın boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Emel G'yi gözaltına aldı.



Oğluna önce babasının intihar ettiğini söyleyen Emel G'nin av tüfeğiyle vurduğu Yılmaz'ın cesedini yaktığı öne sürüldü.



Yılmaz'ın cesedi, adli tıp morguna götürüldü.



Karakoldaki işlemleri tamamlanan Emel G, adliyeye sevk edildi.



Yılmaz'ın komşusu Ahmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emel G. ile Yılmaz'ın daha önce boşandığını ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu dile getirdi. Çelik, "İki oğlu, bir kızı var. Oğlunun biri askere gidecek. Büyük oğlu Antalya'da. Olay o geldikten sonra ortaya çıkmış." diye konuştu.



