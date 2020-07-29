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Aktüel

GÜNCELLEME - Hurda aracın şasi numarasını çaldığı otomobile takan kaportacı yakalandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:37:23 -
GÜNCELLEME - Hurda aracın şasi numarasını çaldığı otomobile takan kaportacı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da işlettiği kaportacı dükkanına gelen müşterisinin aracını yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen şüpheli, otomobili, satın aldığı hurda aracın şasi numarasıyla trafiğe çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart'ta Irak uyruklu F.S.A.A'ya ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu otomobilin Samsun dışına çıkmadığını tespit eden polis, aynı marka ve model başka bir aracın hurdasını satın alan kaportacı E.B'yi (54) takibe aldı.

F.S.A.A'nın bir yıl önce E.B'ye ait kaportacıya giderek otomobiline işlem yaptırdığı, bu sırada yedek anahtarının alınmış olabileceğini değerlendiren polis, hurda aracın şasi numara ve plakasını F.S.A.A'nın aracına yerleştirerek trafiğe çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.B'nin satın aldığı hurda aracın şasi numarasının takılı olduğu çalıntı otomobil de polis ekiplerince ele geçirildi.


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