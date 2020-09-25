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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:41:54 -
GÜNCELLEME - Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

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