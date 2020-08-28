GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü.
Nergizlik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ile 1 dozer gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülen yangında, 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.