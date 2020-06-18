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Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

Zanlının, Suriye'de iki askerin şehit edildiği saldırının emrini verdiği bildirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:28:58 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda terör örgütünün sözde kadısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan çalışmada, örgütün sözde kadısı olduğu belirtilen J.A.A'nın kentte bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda J.A.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edildiği saldırının emrini verdiği bildirildi.

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