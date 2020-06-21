GÜNCELLEME - Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 10 araç ve 30'a yakın personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınarak söndürdüğünü söyledi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirten Yılmaz, "Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangını söndürmeyi başardık. Şu anda içerde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Sadece fabrikanın depo bölümünde maddi hasar oluştu." dedi.