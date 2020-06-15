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GÜNCELLEME - Gaziantep'te hastanede iki grup arasında kavga

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:44:52 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te hastanede iki grup arasında kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan ve 1'i hemşire 4 hastane çalışanının yaralandığı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düztepe Mahallesi'ndeki özel hastanede, iki hasta yakını grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar hastane dışına çıkarıldı.

Kısa süre sonra bir grup bıçaklarla tekrar hastaneye gelerek hem çalışanlara hem de karşı tarafa saldırdı.

Polisin araya girmesiyle yatışan olayda 1 hemşire, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta danışma görevlisi yaralandı.

Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Güvenlik kamarası görüntülerinde kavga anı ve hastane personelinin yaralanması yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerden G.D. ve B.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ç.C. ve A.D. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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