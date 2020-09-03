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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:55:28 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülenlere yönelik Vatan, Mithatpaşa, Beydilli, Hacıbaba ve Münifpaşa mahallelerindeki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de helikopterden operasyonu yönetti.

Operasyonda kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 480 gram esrar, 800 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 215 gram eroin 193 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 655 polis görev alıyor. Mahallelerin abluka altına alındığı operasyon kapsamında aramalar sürüyor.

Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu.


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