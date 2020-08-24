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Aktüel GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi sunucu tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi sunucu tutuklandı

Eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş'un sosyal medya paylaşımlarına yer verilen sevk yazısında, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimine zemin oluşturulacak şekilde kamuoyu oluşturduğu ve darbe girişiminden önceden haberdar olduğu belirtildi - Şüpheli Akkuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:08:21 -
GÜNCELLEME - FETÖ şüphelisi sunucu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erhan Akkuş "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli Erhan Akkuş'un savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli Akkuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Savcılığın şüpheli hakkında hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin Twitter paylaşımlarına yer verilerek, "paylaşımların içeriği, sürekliliği ve zaman aralığı dikkate alındığında şüphelinin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimine zemin oluşturulacak şekilde kamuoyu oluşturduğu, darbe girişimi öncesinde yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğu" belirtildi.

Şüphelinin örgütün açıkça propagandasını yaptığı anlatılan sevk yazısında, HTS kayıtları, SGK kaydı ve ev aramasında bir kitap içinde FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in fotoğrafının ele geçirildiği kaydedildi.

Yazıda şüphelinin örgüt hiyerarşisine dahil olup müsnet suçu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu belirtilerek, ayrıca şüpheli hakkında yakalama kararı bulunması ve yakalama kararı ile ihbara istinaden aranarak yakalanmasının kaçma şüphesini ortaya koyduğu vurgulandı.

Akkuş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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