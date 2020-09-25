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Aktüel GÜNCELLEME - Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 70 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın bölgesinde 2 helikopter ve 1 uçak ile soğutma çalışmaları sürüyor ZARAR GÖREN ALAN VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:01:17 -
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Gece saatlerinde kontrol altına alınan ve 70 hektar kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün yandığı alanda, 2 helikopter ve 1 uçak ile soğutma çalışması yapılıyor.

Mihalgazi ilçesinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başlamış, alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

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