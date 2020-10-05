GÜNCELLEME - Eskişehir'de kılık değiştirerek başkalarının yerine sınava giren 8 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, denklik sınavına başkalarının yerine girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerin hukuk, tıp, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olarak diplomalarının yurt içinde geçerli sayılabilmesi için 3 Ekim'de Eskişehir'de Türkiye geneli adayların katılımıyla yapılan denklik sınavı öncesi bazı kişilerin başkalarının yerine sınava girdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, bazı adaylardan yüksek miktarda para alan ve "joker" olarak bilinen 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda cep telefonları, kendileri ve sınava girdikleri kişilere ait nüfus cüzdanı ve ehliyetler ile sınav giriş belgeleri ele geçirildi.

Polis, "jokerlerin" adaylara benzemek için gözlük, makyaj, sakal ve benzeri aksesuarlar kullandığını, yüzlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takılması zorunlu olan maske avantajından faydalanarak kamufle ettiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediylen 8 şüpheliden ikisi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.