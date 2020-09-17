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Aktüel GÜNCELLEME - Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:25:27 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta Beytullah Demirer'in kullandığı 34 RFG 16 plakalı otomobil, Velihan Kılınç yönetimindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Kılınç, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kılınç'ın kentteki bir köftecide kurye olark çalıştığı öğrenildi.



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