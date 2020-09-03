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Aktüel GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangını

DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:06:27 -
GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangını

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 70 orman işçisi ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi zaman zaman zorlaşıyor.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri ise yangına yakın mahallelerde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada yangının yerleşim yerine ulaşmaması için tarlaların iş makinesiyle sürüldüğü görüldü.


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