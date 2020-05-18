  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş kazanç: Koronavirüs Çin'e yaradı!

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?
için kalan
Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de evine dönmeyen 69 yaşındaki kişi ölü bulundu

KAYIP KİŞİNİN ÖLÜ BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:37:17 -
GÜNCELLEME - Denizli'de evine dönmeyen 69 yaşındaki kişi ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 65 ve üzeri yaştakiler ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma serbestisinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan 69 yaşındaki kişi, aynı sokaktaki bir apartmanda ölü bulundu.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kamacı (69), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dün uygulanan sokağa çıkma serbestisinde evden çıktı.

Serbestinin bittiği saat 18.00'de evine dönmeyen Kamacı için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kamacı'nın bulunması için arama çalışması başlatan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Alzaymır hastası olan ve kullandığı ilaçlar nedeniyle hafıza kaybı sorunu yaşadığı öğrenilen Kamacı, evinin bulunduğu apartmana yakın konumdaki bir apartmanda dördüncü kattaki bir dairenin kapısı önünde hareketsiz yatar durumda bulundu.

Sağlık görevlileri, Hüseyin Kamacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamacı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı