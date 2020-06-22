  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ADLİ SÜREÇ VE GÖRÜNTÜ DETAYI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-22 23:35:24 -
GÜNCELLEME - Denizli'de bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Yusuf Aras (25) ile Turan Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Aras, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Turan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yusuf Aras ile Turan Y. arasındaki bıçaklı kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda ikili arasında çıkan kavgayı üçüncü kişinin ayırmaya çalışması, Aras'ın Turan Y'nin bıçak darbeleriyle yaralanması, zanlının Aras'a yardım etmeye çalışması, kavgayı ayırmaya çalışan kişinin telefon etmesi yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı