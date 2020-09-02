  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Vali Ayaz: - "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz, küçük bir ihmalin devasa bir maliyeti oluyor" - Milletvekili Çivitcioğlu: - "Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 50 hektar alan yandı" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:30:16 -
GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler, çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşların da yardımcı olduğu çalışmalara 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Vali Abdullah Ayaz, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, üzücü bir manzarayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını belirten Vali Ayaz, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz, küçük bir ihmalin devasa bir maliyeti oluyor. Yılların emeği heba oldu. Buraların tekrar eski manzarasına kavuşması da yıllar alacak. Daha kötüsü olabilirdi onun için tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi, yasak olan yerlere girilmemesi, girilse dahi çok dikkatli olunması, gereksiz ateş yakılmaması, yakılan ateşin dikkatli bir şekilde söndürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek, "Yangında yaklaşık 50 hektar alan yandı." dedi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çivitcioğlu, tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti
Dünya

Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Özbekistan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin ülkede altın araması yapabilmesine yönelik kararnameyi kabul etti.

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı