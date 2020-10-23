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Aktüel GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Nart'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı CENAZENİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:15:39 -
GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de boş araziye düşen eğitim uçağı kazasında ağır yaralı kurtulan pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan dün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkartılan Nart'a, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan Nart'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nart'ın cenazesi, hastaneden alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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