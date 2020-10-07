GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.
Yol kenarında yakılan bir otomobil lastiğinden çıktığı tahmin edilen yangında 5 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.