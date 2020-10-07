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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:48:41 -
GÜNCELLEME - Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Yol kenarında yakılan bir otomobil lastiğinden çıktığı tahmin edilen yangında 5 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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