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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

Kazaya yasak noktadan U dönüşü yapan bir otomobilin sebebiyet verdiği öne sürüldü ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ İLE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:37:39 -
GÜNCELLEME - Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Osman Murat Ö. idaresindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Bursa istikametinden gelen Aysel Dalçık yönetimindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, Osman Murat Ö'nün kullandığı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametinden gelen Sebahattin Cankurt idaresindeki 34 FM 0036 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ali Dalçık, Emine Abinik ve İbrahim Cankurt olay yerinde, Aysel Dalçık ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçlarda bulunan Saire Özçiftçi, Sebahattin Cankurt, Reyhan Cankurt, Kadriye Cankurt ve Semanur Cankurt ile 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayakta tedavi edilen sürücü Osman Murat Ö, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

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