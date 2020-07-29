GÜNCELLEME - Bursa'da otluk alanda yangın
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
BURSA (AA) - Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yerleşim alanı yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, alevlerin çevredeki spor kompleksi ve evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangını yerleşim alanına yayılmadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.