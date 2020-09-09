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Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangınına müdahale ediliyor

DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:30:40 -
GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangınına müdahale ediliyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa-Ankara kara yoluna yakın bir bölgeden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.

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