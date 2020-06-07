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Aktüel

GÜNCELLEME - Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

CESEDİN BULUNMASI DETAYI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:15:33 -
GÜNCELLEME - Botan Çayı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Eski Siirt-Eruh kara yolu yakınlarındaki Botan Çayı'na serinlemek için giren İdris Atunç (27) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Atunç'un cansız bedeni, suya girdiği bölgenin yakınında bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Atunç'un yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

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