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Aktüel GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:45:26 -
GÜNCELLEME - Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince, içkinin dağıtımını koordine eden ve yapan 3 zanlı yakalandı.

Haklarında "taksirle ölüme sebebiyet verme ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamaları bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'ndeki iki olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) özel bir hastane, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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