GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Valilik: "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Sancaklı köyü olan 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.