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Aktüel GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Valilik: "Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:29:23 -
GÜNCELLEME - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Sancaklı köyü olan 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.

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