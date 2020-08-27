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Aktüel GÜNCELLEME - Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-27 14:05:00 -
GÜNCELLEME - Bilecik'te iki tırın çarpışmasıyla yükselen alevler ormana sıçradı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik-Yenişehir kara yolunun Zeybek Çamları mevkisinde, karşı yönlerden gelen Mustafa Durak ve Hüseyin Demirci idaresindeki plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpıştı. Araçlardan yükselen alevler, yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurtulan sürücülerden Demirci'ye olay yerinde ambulansta müdahalede bulunuldu. Durak ise Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince tırlarda çıkan yangın söndürüldü ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.

Orman yangınına müdahale eden Bilecik ve İnegöl orman işletme müdürlükleri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, helikopter desteğiyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

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