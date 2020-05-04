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Aktüel

GÜNCELLEME - Beykoz'da trafik kazası

YARALANAN KİŞİNİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:10:55 -
GÜNCELLEME - Beykoz'da trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Riva yolundaki viyadükte, 34 CEV 567, 34 VA 5358 ve 34 AR 3257 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zeynep Taşçı (52), Kavacık'taki özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taşçı'nın, yaralanan eşi İsmail Taşçı ile 34 VA 5358 plakalı otomobilde bulunduğu öğrenildi.

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