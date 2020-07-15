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GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Söke ilçesinde 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 20 arazözle müdahale edilen yangında 10 dekar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE ZARAR GÖREN ALAN EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:31:14 -
GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'nin üst kesimlerinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve 20 arazöz yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 50 yangın söndürme işçisi de müdahale etti.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında, 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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