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Aktüel

GÜNCELLEME - Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

ZANLININ SAĞLIK KONTROLÜ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-07 04:05:12 -
GÜNCELLEME - Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle oğlu ve gelinini tüfekle öldüren baba gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Döngele Mahallesi'nde, baba Dursun M. (57), iddiaya göre, Antalya'da ikamet eden oğlu Adem M. (29) ile arazi anlaşmazlığı yüzünden telefonda tartıştı.

Tartışma üzerine Adem M. eşiyle Antalya'dan yola çıkarak babasının evine geldi.

Burada da devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Dursun M, tüfekle oğlu Adem ve gelini Meryem M'yi (30) öldürdü.

İhbar üzerine mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi babayı da olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı. Olayın ardından sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Daha sonra Jandarma ekiplerince baba Dursun M, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında, gazetecilerin, "Neden öldürdün?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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