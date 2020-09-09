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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

Yangında 4 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:47:51 -
GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, ilk müdahale aracı, yangın söndürme helikopteri, 5 teknik eleman, 20 işçi ve belediyeye ait 4 arazözle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 4 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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