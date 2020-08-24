GÜNCELLEME - Antalya'da caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların üreme alanına iş makinesiyle girdiği belirlenen Kumluca Belediyesine 442 bin 482 lira ceza kesildi.

Mavikent Mahallesi'nde sahile giden vatandaşlar, kumsalda iş makinesine ait tekerlek izi ve tahrip olmuş caretta caretta yuvaları görünce durumu yetkililere bildirdi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, yüzeye çıkan kırılmış caretta caretta yumurtaları tespit etti ve durumu tutanak altına aldı. Sağlam kalan bazı yumurtaların martılara yem olduğu belirlendi.



İki ayrı noktada bulunan deniz kaplumbağası yuvasının tahrip olduğu, zarar gören yumurta sayısının henüz belirlenemediği öğrenildi.

Çevrede toplanan vatandaşlar hem olay yerinde hem de sosyal medya hesaplarından kumsala iş makinesi sokulmasına tepki gösterdi.



- İş makinelerini sahibi belediyeye para cezası



Sahilde çalışma yapan iş makinelerinin Kumluca Belediyesine ait olduğunun belirlenmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince, iki farklı suç tespiti yapılarak ayrı ayrı tutanak düzenlendi.



Bölgenin 21 deniz kaplumbağası yuvalama sahasından biri olduğu belirtilen tutanakta, Kumluca Belediyesi tarafından iki farklı noktada denize ulaşım amacıyla sahil tahrip edilerek yol açıldığının belirlendiği ve bu nedenle Kumluca Belediyesine 442 bin 482 ceza kesildiği ifade edildi.