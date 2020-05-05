GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişi silahlı kavgada yaralandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Oba Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Muzaffer Bacalı (44) ile S.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, pompalı tüfekle Bacalı'yı yaraladı.
112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı daha sonra Saray Polis Merkezine giderek teslim oldu. Buradan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli S.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.